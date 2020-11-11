Актриса «Сватов» Татьяна Кравченко предстала перед поклонниками в неожиданном амплуа продавщицы продуктового магазина. Новое видео со съемок 7 сезона сериала артистка показала в Instagram 9 ноября

Фанаты предрекли провал новому сезону «Сватов» - названа причина © kinopoisk.ru

«Извини, ничем помочь не могу. Много вас тут таких», — отвечает ему героиня Кравченко.

Известно, что персонажа Ивана Будько, которого играл Фёдор Добронравов, в новом сезоне исполнит его сын — Виктор Добронравов, а еще зрителям покажут прошлое героев. Например, момент знакомства Будько с его будущей женой Валентиной.

«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал 95». Вышло уже 6 сезонов, первый в 2008 году, последний — в 2013-м. Сейчас идут съемки 7 сезона, но точной даты выхода многосерийного фильма продюсеры пока не называли.