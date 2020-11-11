Бороться за власть в Грузии революционными методами – это прошлое, считает политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Арчил Сихарулидзе: Бороться за власть в Грузии революционными методами – это шаг в прошлое © Sputnik / Vladimir Umikashvili Михаил Саакашвили в первую очередь революционер и делает ставку на людей, готовых лезть на рожон.

«Но такими методами бороться за власть в Грузии — это прошлое. Исходя из того, что я увидел, оппозиции четко дали понять, что этот период закончился. Грузия — это не постсоветское государство. Грузия — это гибрид постсоветского общества с европейским. Революции, взятия штурмом, сжигание флагов — все это закончилось», — сказал Сихарулидзе.

По итогам первого тура выборов в однопалатный парламент Грузии правящая партия «Грузинская мечта» набрала 48,15% голосов избирателей. Оппозиционный блок Михаила Саакашвили «Единое национальное движение — объединенная оппозиция Сила в единстве» получил 27,14%.

Оппозиция объявила итоги парламентских выборов 31 октября сфальсифицированными и призвала к акциям протеста.

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