Михаил Саакашвили в первую очередь революционер, а потом уже реформатор, считает политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Михаил Саакашвили — это в первую очередь революционер. Люди об этом забывают. Саакашвили пришел к власти революционными методами. Люди, которые вместе с ним, тоже пришли к власти благодаря революции. Следующие выборы, которые они выиграли, были неправомочные. Они были признаны международными коллегиями при условии, что Саакашвили проведет реформы», — сказал эксперт.

Арчил Сихарулидзе: Бороться за власть в Грузии революционными методами – это шаг в прошлое © Sputnik / Vladimir Umikashvili

«То есть этот человек в первую очередь революционер, а потом уже реформатор. Более того, он заявляет, что в 2013 году он тоже выиграл выборы, а все было подкуплено Российской Федерацией. Безусловно, Михаил Саакашвили ставит на тех людей, которые готовы идти на рожон. Но проблема заключается в том, что сейчас у него нет международной поддержки», — добавил эксперт.

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