Митинги грузинской оппозиции в ночь на 9 ноября в Тбилиси не нашли отклик среди большого числа людей не только из-за пандемии, но и из-за нежелания граждан поддерживать политсилу экс-президента Саакашвили, считает политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Грузинская оппозиция назвала итоги прошедших в стране парламентских выборов сфальсифицированными и выдвинула ультиматум с тремя условиями: досрочные парламентские выборы, отстранение главы ЦИК и освобождение политзаключенных. Требования в правительстве страны назвали абсурдными.

В ночь на 9 ноября несколько сотен сторонников оппозиционных сил стали забрасывать камнями полицейских у здания ЦИК в Тбилиси. Полиция для разгона манифестантов применила водометы и перцовый газ. По итогам столкновений было задержано 19 человек.

По словам эксперта, акция протеста не получила должной поддержки по двум причинам.

«Первое — это пандемия, идет вторая волна, и очень много заболевших, поэтому люди остерегались участвовать в таком митинге. Второе — многие видят в этом попытку «Единого национального движения» Михаила Саакашвили вернуться к власти, именно они собирают больше всего людей и стоят во главе этого протеста. Поэтому глава этого движения $призвал этих людей пойти в Центризбирком и блокировать здание», — сказал Сихарулидзе.

Арчил Сихарулидзе: Бороться за власть в Грузии революционными методами – это шаг в прошлое © Sputnik / Vladimir Umikashvili

«Использование государством силы даже против экстремистов в Грузии оценивается очень негативно, поэтому все на этом закончилось. Оппозиция осознала, что идти на рожон не следует, потому что у нее нет поддержки», — добавил эксперт.

По итогам первого тура выборов в однопалатный парламент Грузии правящая партия «Грузинская мечта» набрала 48,15% голосов избирателей. Оппозиционный блок Михаила Саакашвили «Единое национальное движение — объединенная оппозиция «Сила в единстве» получил 27,14%.

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