«Желаю вам такую работу, чтобы каждая попытка о ней рассказать выглядела так, будто вы выделываетесь», — написала модель.
Философскую мысль девушка сопроводила собственным фото на пляже в купальнике, где она сидит на корточках в носках и шлепках.
«О, спасибо, как раз такую работу и хочется», «Какая высокомерность на проекте, сними корону», «Ты токсичная и дура», — ответили подписчики.
Арина Любителева — 22-летняя украинская модель, известная своим крутым нравом и любовью к эпатажу, на шоу «Супер топ-модель» заявила, что пришла «за должным», то есть за очевидной победой.
Девушка имеет нестандартную внешность, за что часто подвергается резкому хейту, однако утверждает, что критика ей нравится.