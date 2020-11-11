Украинская модель, участница шоу «Супер топ-модель по-украински» Арина Любителева пожелала своим подписчикам найти идеальную работу, уточнив, что именно она под этой формулировкой понимает. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram 9 ноября

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Философскую мысль девушка сопроводила собственным фото на пляже в купальнике, где она сидит на корточках в носках и шлепках.

«О, спасибо, как раз такую работу и хочется», «Какая высокомерность на проекте, сними корону», «Ты токсичная и дура», — ответили подписчики.

Арина Любителева — 22-летняя украинская модель, известная своим крутым нравом и любовью к эпатажу, на шоу «Супер топ-модель» заявила, что пришла «за должным», то есть за очевидной победой.

Девушка имеет нестандартную внешность, за что часто подвергается резкому хейту, однако утверждает, что критика ей нравится.