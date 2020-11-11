«Делаю сейчас ремонт. Но для меня это такой кайф, мы живем почти в лесу. Я выбирала так, чтобы рядом не было много домов и было пространство», — рассказала певица.
Зарицкая уточнила, что расстояние до города небольшое — около 30 километров, но добираться до центра теперь приходится чуть дольше — около часа. Стоимость нового дома певица не озвучила.
Ранее о своей недвижимости рассказал шоумен Андрей Данилко, который владеет домов в пригороде столицы и трехэтажной квартирой в историческом здании Киева.