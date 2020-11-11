Солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая рассказала, что купила собственный дом в интервью ведущей канала «1+1» Кате Осадчей, которое вышло на днях

«Делаю сейчас ремонт. Но для меня это такой кайф, мы живем почти в лесу. Я выбирала так, чтобы рядом не было много домов и было пространство», — рассказала певица.

Оля Полякова показала, как нужно бить себя баклажаном по голове © Оля Полякова/Инстаграм

Ранее о своей недвижимости рассказал шоумен Андрей Данилко, который владеет домов в пригороде столицы и трехэтажной квартирой в историческом здании Киева.