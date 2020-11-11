Эксперт отметил, что Лукашенко в принципе не хочет признавать Крым, поскольку он воспринимает это как покушение на свое право принимать суверенные решения, а не потому, что боится поссориться с Украиной.
«Лукашенко делал упор на то, что Белоруссия не принимала решение о войне с Грузией или занятии Крыма. Дескать, решения принимали в другом месте, Минску осталось их только проштамповать, а ему это не подходит, и он тоже хочет принимать участие в принятии решения», — указал Ищенко.
Политолог добавил, что сейчас Лукашенко продолжает проводить многовекторную политику в надежде сохранить свою личную власть, а Запад этим активно пользуется.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.