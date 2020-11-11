Было бы неверно считать, что президент Белоруссии Александр Лукашенко признал российский статус Крыма, если бы Москва заплатила ему за это деньги. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире интернет-канала Politwera

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Лукашенко делал упор на то, что Белоруссия не принимала решение о войне с Грузией или занятии Крыма. Дескать, решения принимали в другом месте, Минску осталось их только проштамповать, а ему это не подходит, и он тоже хочет принимать участие в принятии решения», — указал Ищенко.

Политолог добавил, что сейчас Лукашенко продолжает проводить многовекторную политику в надежде сохранить свою личную власть, а Запад этим активно пользуется.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.