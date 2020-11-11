Эксперт отметил, что многих бы устроило, чтобы в Белоруссии все было, как раньше, но, к сожалению для них, сохранение прежних порядков уже невозможно.
«Да, продержаться какое-то время Лукашенко может. Но у него просто нет экономического базиса. Белорусская экономика требует все большего и большего притока новых ресурсов. Несмотря на то что порядка миллиона белорусов из 9 млн населения работают за рубежом, в Польше или в России», — констатировал Ищенко.
Политолог добавил, что Лукашенко устраивал многочисленные скандалы с Россией по вопросам экономики не из-за своей нелюбви к Москве, а потому, что он понимал, что бесплатные деньги и бесплатные льготы заканчиваются, а взамен ему придется выполнять обязательства по интеграции и делиться суверенитетом.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.