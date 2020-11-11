Президент Белоруссии Александр Лукашенко прав, когда говорит о том, что только он может гарантировать, что в республике все останется так, как было до этого, не лучше и не хуже. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире интернет-канала Politwera

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Да, продержаться какое-то время Лукашенко может. Но у него просто нет экономического базиса. Белорусская экономика требует все большего и большего притока новых ресурсов. Несмотря на то что порядка миллиона белорусов из 9 млн населения работают за рубежом, в Польше или в России», — констатировал Ищенко.

Политолог добавил, что Лукашенко устраивал многочисленные скандалы с Россией по вопросам экономики не из-за своей нелюбви к Москве, а потому, что он понимал, что бесплатные деньги и бесплатные льготы заканчиваются, а взамен ему придется выполнять обязательства по интеграции и делиться суверенитетом.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.