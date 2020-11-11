Трансатлантические элиты, в том числе представители Демократической партии США, продолжают исповедовать подход 90-х годов, по которому Россия должна быть не империей, а младшим партнером Запада и частью демократического мира. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Дональд Трамп пока что не признал поражение, а его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения. По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.

Эксперт отметил, что эта повестка дня вернется при президентстве Байдена, потому что те люди, которые были во власти еще при Билле Клинтоне и при Бараке Обаме, вернутся на руководящие посты и только этим и будут заниматься.

«Да, Байден будет рассматривать в качестве основного врага Китай, но с ним разговаривать о правах человека бессмысленно. Китай далеко в Азии и в любом случае не даст себя воспитывать. Зато к России, к сожалению, еще с 90-х годов сформировался такой подход, чтобы Россия была не империей, а младшим партнером Запада и частью демократического мира», — считает Рар.

Этот подход будет проявляться в том, что в отличие от Трампа, который не поддерживал «цветные революции», демократы будут поддерживать всяких правозащитников и либералов, что может привести к новому витку конфронтации, заключил собеседник издания.

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