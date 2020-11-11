Хотя сегодняшние американские элиты считают Европу своим конкурентом, главным вызовом Штатов все равно остается Китай. Этот тренд сохранится даже при президентстве Джо Байдена. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Дональд Трамп пока что не признал поражение, а его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения. По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.

США нужно сделать все, чтобы Азия полностью не попала под контроль китайцев, и они будут сдерживать Пекин примерно так же, как они старались не допустить, чтобы во время холодной войны вся Европа оказалась под контролем Советского Союза.

«Россия на самом деле не является врагом Америки. Америка видит в Китае главного своего соперника и будет ориентироваться на Азию», — указал Рар.

Несмотря на это, добавил политолог, вряд ли Америка при Байдене сможет договориться с Россией, поскольку демократы продолжают исповедовать подход 90-х годов, по которому Россия должна быть не империей, а младшим партнером Запада и частью демократического мира.

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