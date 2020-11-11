Эксперт отметил, что в реальном мире у Лукашенко больше нет возможности проводить многовекторную политику, но он по-прежнему хочет это делать, потому что, только балансируя между Западом и Востоком, можно сохранить власть в том объеме, в котором ее хочет сохранить Лукашенко.
«Лукашенко по-другому жить не может и не хочет. Несмотря на то, что мир изменился, он все равно пытается найти некую ямку, в которой все еще осталась прежняя реальность. Он хочет спрятаться в этой ямке, накрыться лопухом и сделать вид, что все осталось так, как было раньше», — указал Ищенко.
Самая большая ошибка Лукашенко в отношении России состоит в том, добавил политолог, что он счел условную поддержку со стороны России безусловной и он уверен, что Москва по-прежнему будет поддерживать Лукашенко.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.