В ходе белорусского кризиса сегодня разворачивается не борьба одной Белоруссии с другой. Там происходит борьба желаний президента Александра Лукашенко с реальным миром. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире интернет-канала Politwera

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Лукашенко по-другому жить не может и не хочет. Несмотря на то, что мир изменился, он все равно пытается найти некую ямку, в которой все еще осталась прежняя реальность. Он хочет спрятаться в этой ямке, накрыться лопухом и сделать вид, что все осталось так, как было раньше», — указал Ищенко.

Самая большая ошибка Лукашенко в отношении России состоит в том, добавил политолог, что он счел условную поддержку со стороны России безусловной и он уверен, что Москва по-прежнему будет поддерживать Лукашенко.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.