По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Дональд Трамп пока что не признал поражение, а его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения. По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.
Эксперт отметил, что эти элиты считают Байдена слабым президентом и рассчитывают, что они смогут на него нажимать и проталкивать свою повестку на глобальном уровне, однако даже при президентстве Байдена Америка все равно будет жестко разговаривать с Европой.
«Дело в том, что американские правящие элиты ставят в отношении Европы другие задачи. Они рассматривают ЕС и Германию в качестве конкурентов Вашингтона. И действия Трампа были вызваны желанием американских элит где-то поставить на место европейцев, которые обходят Америку в плане торговли. Америка хочет быть впереди всех», — пояснил Рар.
Европейским элитам (хотя и не так скоро, как пришлось бы при Трампе) все равно придется сейчас добиваться независимости от Америки, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.