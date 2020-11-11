В Европе есть трансатлантические элиты, которые просто в восторге от того, что кандидат от демократов и бывший вице-президент Джо Байден победил на выборах главы США. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Дональд Трамп пока что не признал поражение, а его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения. По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.

Эксперт отметил, что эти элиты считают Байдена слабым президентом и рассчитывают, что они смогут на него нажимать и проталкивать свою повестку на глобальном уровне, однако даже при президентстве Байдена Америка все равно будет жестко разговаривать с Европой.

«Дело в том, что американские правящие элиты ставят в отношении Европы другие задачи. Они рассматривают ЕС и Германию в качестве конкурентов Вашингтона. И действия Трампа были вызваны желанием американских элит где-то поставить на место европейцев, которые обходят Америку в плане торговли. Америка хочет быть впереди всех», — пояснил Рар.

Европейским элитам (хотя и не так скоро, как пришлось бы при Трампе) все равно придется сейчас добиваться независимости от Америки, заключил собеседник издания.

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