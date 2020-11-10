Политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов назвал блокировку фильма о крушении малайзийского «Боинга» на YouTube-канале издания Украина.ру актом политической цензуры. Его слова приводит 10 ноября Telegram-канал "ЗубовскиЙ, 4"

«Мы уже начинаем привыкать к актам политической цензуры в социальных сетях и на YouTube. Там жестоко зачищают информационное пространство от иного мнения и от правды. Недавняя история с судом по фильму "Беслан" показала, что с этим произволом можно и нужно бороться. Но мне кажется, пора уже на законодательном уровне начать борьбу против этого беспредела», — сказал политолог.

Американский видеохостинг YouTube запретил премьерный показ фильма-расследования о гибели малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом накануне начала слушаний по этому делу в Нидерландах.

Файл должен был появиться в открытом доступе 12 ноября, но был загружен на канал заранее.

Администрация хостинга признала фильм «нарушающим принципы и правила платформы» и удалила ещё до премьеры.

Ранее Роскомнадзор в связи с ограничением распространения на территории РФ на платформе YouTube фильма Александра Рогаткина «Беслан» направил руководству Google LLC письмо с требованием соблюдения законодательства, запрещающего цензуру при работе сервисов Google в РФ.