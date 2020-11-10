«Мы уже начинаем привыкать к актам политической цензуры в социальных сетях и на YouTube. Там жестоко зачищают информационное пространство от иного мнения и от правды. Недавняя история с судом по фильму "Беслан" показала, что с этим произволом можно и нужно бороться. Но мне кажется, пора уже на законодательном уровне начать борьбу против этого беспредела», — сказал политолог.
Корнилов отметил, что хотя зарегистрированы эти медиакорпорации за рубежом, можно, в частности, поставить вопрос о штрафах для них путем перекрытия денежных потоков от рекламных агентств в России. Либо вызывать в парламент представителей этих компаний «с целью разъяснить двойные стандарты относительно политики цензуры в русскоязычном сегменте».
Американский видеохостинг YouTube запретил премьерный показ фильма-расследования о гибели малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом накануне начала слушаний по этому делу в Нидерландах.
Файл должен был появиться в открытом доступе 12 ноября, но был загружен на канал заранее.
Администрация хостинга признала фильм «нарушающим принципы и правила платформы» и удалила ещё до премьеры.
Ранее Роскомнадзор в связи с ограничением распространения на территории РФ на платформе YouTube фильма Александра Рогаткина «Беслан» направил руководству Google LLC письмо с требованием соблюдения законодательства, запрещающего цензуру при работе сервисов Google в РФ.