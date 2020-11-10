По словам знакомых с ситуацией наблюдателей, речь идет о регистрации флагманского комитета политического действия, или РАС, который позволяет заниматься сбором пожертвований для пропагандистских кампаний.
РАС сможет тратить неограниченный объем средств на поддержку кандидатов, их поездки, опросы общественного мнения и консультантов.
О создании такого комитета может быть объявлено на этой неделе. Представитель штаба Трампа Тим Мерто заявил, что действующий президент планировал такой шаг независимо от исхода выборов.
«Этот комитет может дать президенту запасную дорогу после шишек, набитых на выборах, и сохранить его в качестве доминирующей фигуры до следующих республиканских праймериз», — полагает издание.
Телеканал CNN со ссылкой на республиканские источники сообщает, что сын президента Дональд Трамп-младший и его подруга, бывшая ведущая Fox News Кимберли Гилфойл в рамках того же замысла планируют занять лидирующие позиции в Национальном комитете Республиканской партии.
В американских СМИ ранее появлялась информация о том, что Трамп не исключает, что снова будет баллотироваться в президенты в 2024 году.
Напомним, демократ Джо Байден объявил себя победителем выборов президента США, однако его противник Дональд Трамп оспаривает итоги выборов в суде.
По его словам, в этом деле уже достигнуты определенные успехи. Если судьи встанут на сторону Трампа, он в итоге может быть объявлен победителем выборов.