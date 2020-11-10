Действующий президент США Дональд Трамп намерен в ближайшее время создать структуру, которая позволит ему сохранить контроль над Республиканской партией для возможного участия в выборах 2024 года, пишет газета New York Times

Трампы не сдаются, Трампы не уходят © AP, Evan Vucci

РАС сможет тратить неограниченный объем средств на поддержку кандидатов, их поездки, опросы общественного мнения и консультантов.

О создании такого комитета может быть объявлено на этой неделе. Представитель штаба Трампа Тим Мерто заявил, что действующий президент планировал такой шаг независимо от исхода выборов.

«Этот комитет может дать президенту запасную дорогу после шишек, набитых на выборах, и сохранить его в качестве доминирующей фигуры до следующих республиканских праймериз», — полагает издание.

Телеканал CNN со ссылкой на республиканские источники сообщает, что сын президента Дональд Трамп-младший и его подруга, бывшая ведущая Fox News Кимберли Гилфойл в рамках того же замысла планируют занять лидирующие позиции в Национальном комитете Республиканской партии.

В американских СМИ ранее появлялась информация о том, что Трамп не исключает, что снова будет баллотироваться в президенты в 2024 году.

Напомним, демократ Джо Байден объявил себя победителем выборов президента США, однако его противник Дональд Трамп оспаривает итоги выборов в суде.

По его словам, в этом деле уже достигнуты определенные успехи. Если судьи встанут на сторону Трампа, он в итоге может быть объявлен победителем выборов.