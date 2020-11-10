Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе ведомства

«Возбуждено уголовное дело по статье 342.2 (халатное отношение к службе, повлекшее за собой смерть двух и более человек по неосторожности, имевшее место в военное время и в боевых условиях). Ведение расследования было поручено военной прокуратуре Нахичеванской Автономной Республики», — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Сообщается о проведении следственно-оперативных мероприятий по установлению и привлечению к ответственности виновных по данному факту лиц.

Главы России, Армении и Азербайджана заявили об окончании войны в Нагорном Карабахе © REUTERS, Hayk Baghdasaryan/Photolure/File

Кроме того, генпрокуроры России и Азербайджана по телефону договорились о тесном взаимодействии при расследовании дела.

Вечером 9 ноября на нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы, вне зоны боевых действий, был сбит военный вертолет Ми-24 РФ.

Погибли два члена экипажа — майор полиции Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин, третий член экипажа, штурман, получил травмы средней степени тяжести.

В Баку заявили, что российский вертолет был сбит случайно. Власти Азербайджана принесли извинения и выразили готовность выплатить России компенсации.