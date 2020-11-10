«Возбуждено уголовное дело по статье 342.2 (халатное отношение к службе, повлекшее за собой смерть двух и более человек по неосторожности, имевшее место в военное время и в боевых условиях). Ведение расследования было поручено военной прокуратуре Нахичеванской Автономной Республики», — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.
Сообщается о проведении следственно-оперативных мероприятий по установлению и привлечению к ответственности виновных по данному факту лиц.
В частности, группа военных экспертов провела осмотр ракетной установки и информационных систем, допросила военнослужащих части, ответственной за атаку на вертолет.
Кроме того, генпрокуроры России и Азербайджана по телефону договорились о тесном взаимодействии при расследовании дела.
Вечером 9 ноября на нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы, вне зоны боевых действий, был сбит военный вертолет Ми-24 РФ.
Погибли два члена экипажа — майор полиции Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин, третий член экипажа, штурман, получил травмы средней степени тяжести.
В Баку заявили, что российский вертолет был сбит случайно. Власти Азербайджана принесли извинения и выразили готовность выплатить России компенсации.