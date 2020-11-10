Президент Украины Владимир Зеленский попросил у канцлера Германии Ангелы Меркель вакцину от коронавируса, разработанную германской фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer, говорится в сообщении Офиса президента 10 ноября

«Мы приветствуем прорыв, достигнутый немецкой фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer в разработке вакцины от коронавируса. Это очень обнадеживающая новость. Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса», — обратился Зеленский к Меркель в ходе телефонного разговора.

Болейте на здоровье. На Украине продают поддельные результаты теста на коронавирус © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Число больных COVID-19 на Украине за последние сутки увеличилось на 10 тысяч 179, еще 191 человек умер. Об этом 10 ноября свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Всего с начала пандемии на Украине заболели 479 197 человек, 214 657 выздоровели, 8756 скончались.