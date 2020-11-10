«Мы приветствуем прорыв, достигнутый немецкой фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer в разработке вакцины от коронавируса. Это очень обнадеживающая новость. Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса», — обратился Зеленский к Меркель в ходе телефонного разговора.
В офисе украинского президента добавили, что глава государства попросил канцлера о расширении доступа Украины к вакцине против коронавируса, которая сейчас разрабатывается в рамках международного фонда COVAX, поддерживающего создание производственных мощностей и проводящего закупки.
Число больных COVID-19 на Украине за последние сутки увеличилось на 10 тысяч 179, еще 191 человек умер. Об этом 10 ноября свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Всего с начала пандемии на Украине заболели 479 197 человек, 214 657 выздоровели, 8756 скончались.