По данным источников издания, они получили распоряжение не давать команде Байдена доступ к информации о состоянии дел до тех пор, пока Управление общих служб США (GSA) не объявит результаты выборов.
«Нам сказали: игнорируйте СМИ, подождите, пока это будет официальной информацией от властей», — сказал собеседник издания.
Отмечается, что глава GSA Эмили Мерфи пока не подписала документы, согласно которым штабу Байдена будут выделены 6 миллионов долларов на обеспечение передачи власти.
Представители Байдена жалуются, что у них нет средств, чтобы обеспечить кандидату безопасную связь, а также нет безопасных помещений для работы с секретной документацией.
Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. По данным агентства Associated Press, Джо Байден получил голоса 280 выборщиков при необходимых 270, обеспечив себе победу. Сам кандидат от демократов накануне заявил о своей победе. Тем не менее Дональд Трамп намерен оспорить итоги выборов в суде.