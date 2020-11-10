Администрация президента США Дональда Трампа приказала министерствам не сотрудничать с представителями команды Джо Байдена до оглашения официальных итогов выборов. Об этом сообщил Washington Post со ссылкой на высокопоставленных представителей ведомств, передает РИА Новости во вторник, 10 ноября

По данным источников издания, они получили распоряжение не давать команде Байдена доступ к информации о состоянии дел до тех пор, пока Управление общих служб США (GSA) не объявит результаты выборов.

«Нам сказали: игнорируйте СМИ, подождите, пока это будет официальной информацией от властей», — сказал собеседник издания.

Джо Байден торопится занять кресло президента США, Дональд Трамп идет в суд © REUTERS, Shannon Stapleton

Представители Байдена жалуются, что у них нет средств, чтобы обеспечить кандидату безопасную связь, а также нет безопасных помещений для работы с секретной документацией.

Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. По данным агентства Associated Press, Джо Байден получил голоса 280 выборщиков при необходимых 270, обеспечив себе победу. Сам кандидат от демократов накануне заявил о своей победе. Тем не менее Дональд Трамп намерен оспорить итоги выборов в суде.