Международный комитет Красного Креста готов помочь сторонам карабахского конфликта в передаче задержанных и останков погибших, заявила руководитель отдела коммуникации и превентивных программ делегации МККК в Армении Зара Аматуни. Ее слова приводит РИА Новости 10 ноября

«МККК готов помочь сторонам конфликта в качестве нейтрального посредника провести операции по передаче задержанных и останков погибших», — сказала Аматуни.

Ранее лидеры России, Азербайджана и Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе.

Президент России Владимир Путин сказал, что с 10 ноября начинается полное прекращение огня в Карабахе. При этом Армения и Азербайджан останавливаются на текущих позициях и обмениваются военнопленными, а в Карабахе размещаются российские миротворцы.

Армянский премьер Никол Пашинян сказал, что подписание этого соглашения было для него крайне тяжелым решением.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении, отметив, что соглашение максимально выгодно Баку.

По его словам, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.