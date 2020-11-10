Антикоррупционный комитет Верховной Рады Украины разблокировал рассмотрение законопроектов по возвращению НАПК полномочий, отмененных КСУ. Об этом заявил в Facebook 10 ноября депутат от партии «Голос» Ярослав Юрчишин

Юрчишин пояснил, что парламенту порекомендовали отклонить законопроект, внесенный Александром Дубинским из «Слуги народа», о возобновлении полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по контролю и и возложении проверки деклараций судей Конституционного суда на Государственную судебную администрацию.

Он являлся альтернативным законопроекту спикера парламента Дмитрия Разумкова.

«Автор предлагал вообще вывести судей из-под действия закона "О предотвращении коррупции". Подчеркну, не только тех статей, которые отменил КСУ, а всего закона. Этакая "белая кость", "каста неприкасаемых"», — рассказал депутат.

По словам Юрчишина, после отклонения законопроекта №4304-1 у Рады появилась возможность рассматривать законопроект №4304, внесенный Разумковым.

Активисты привезли виселицу к дому главы КСУ Тупицкого © Facebook, КСУ

Юрчишин отметил, что «сверхважно» продолжать контролировать работу КСУ, поскольку «при других условиях атаки на реформы не остановятся».

Ранее Государственное бюро расследований Украины вызвало первого заместителя главы парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики, депутата Ярослава Юрчишина от фракции «Голос» на допрос. 29 октября он направил заявление о вероятном преступлении со стороны КС в Офис генпрокурора.

На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.