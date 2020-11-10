Фанаты обратили внимание, что в последнее время в соцсети теннисистки появилось несколько откровенных кадров, на которых она хвастается фигурой в разных купальниках.
«Я знаю, что публикую сейчас много фотографий из отпуска… Я бы предпочла быть на корте и играть матчи, а не проводить время на пляже… Но я не могу, к сожалению… Поэтому я пытаюсь получить максимум от своего отдыха и с нетерпением жду возвращения на корт», — рассказала спортсменка.
Так она подписала еще одно фото с отдыха.
«Всё правильно, отдыхать тоже надо», «Шикарная», «Не заморачивайся», «Черная пантера», «Публикуй, публикуй», — поддержали спортсменку подписчики.
Цуренко родилась во Владимирце Ровненской области. Она победительница четырёх турниров WTA в одиночном разряде. В рейтинге лучших теннисисток занимает 145-е место, это шестой результат среди украинок.
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I know I post a lot of vacation pictures but honestly…I would prefer to be on court now and play tennis matches rather than spend time on the beach…but I can’t…so I’m trying to get all the benefits of my rest time and look forward to return to practice 🎾 🎾🎾 #ilovetennis #vacation #recharge #rehabtime #belek #turkey🇹🇷 Я знаю, что публикую сейчас много фотографий из отпуска…но, честно говоря… я бы предпочла быть на корте и играть матчи, а не проводить время на пляже… но я не могу, к сожалению… поэтому я пытаюсь получить максимум от своего отдыха и с нетерпением жду возвращения на корт🎾🎾🎾💪 #позитив