Украинская теннисистка Леся Цуренко на днях поделилась с подписчиками в Instagram снимком с пляжа и рассказала, что скучает по выступлениям на корте

Украинская теннисистка с доходом в $5,4 млн рассказала о безусловной любви © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«Я знаю, что публикую сейчас много фотографий из отпуска… Я бы предпочла быть на корте и играть матчи, а не проводить время на пляже… Но я не могу, к сожалению… Поэтому я пытаюсь получить максимум от своего отдыха и с нетерпением жду возвращения на корт», — рассказала спортсменка.

Так она подписала еще одно фото с отдыха.

«Всё правильно, отдыхать тоже надо», «Шикарная», «Не заморачивайся», «Черная пантера», «Публикуй, публикуй», — поддержали спортсменку подписчики.

Цуренко родилась во Владимирце Ровненской области. Она победительница четырёх турниров WTA в одиночном разряде. В рейтинге лучших теннисисток занимает 145-е место, это шестой результат среди украинок.

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