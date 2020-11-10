Кабинет министров Украины подаст на рассмотрение Рады проект закона, согласно которому после присоединения ДНР и ЛНР граждане республик должны будут сдать свои паспорта. Об этом 10 ноября сообщает KlymenkoTime в Telegram

«В команде президента Зеленского, похоже, определились что делать с жителями неподконтрольного Донбасса, которые получили российские паспорта, в случае возвращения региона под власть Украины. Логика решения — либо сдавайте паспорта, либо уезжайте из страны/переселяйтесь в специально отведенные места», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инициативу продвигают не только в контексте Донбасса, но и в контексте Крыма. В частности, в начале ноября в Раду из Кабмина поступил законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период».

Байден и Зеленский, Кравчук и Донбасс. Главное на неделе 30 октября — 6 ноября от экспертов © REUTERS, Mark Makela Андрей Таран.

В документе говорится, что под интернированными лицами следует понимать «лиц, подвергнутых интернированию (принудительному поселению в определенных местах граждан государства, которое угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины, находящихся на территории Украины, если это абсолютно необходимо для обеспечения национальной безопасности Украины».

Выявлять таких людей должно будет СБУ. А задачи по обеспечению сбора, сопровождения, охраны и содержания таких людей хотят возложить на Генштаб ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил в Раде с посланием к парламенту. Он заявил, что не стоит бояться амнистии в Донбассе, поскольку она будет касаться не всех. Кроме того он пригласил всех мировых лидеров посетить Донбасс.