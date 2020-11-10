Байден является апологетом взаимодействия Китая и США в экономическом плане. Известны широкие связи компании Байдена и его родственников с китайскими гражданскими корпорациями в области авиастроения и девелоперском секторе.
«С одной стороны, китайская экономика на короткий промежуток получит второе дыхание. Увеличатся торговые связи между Китаем и США, но в то же время на китайскую армию будет оказано беспрецедентное давление», — считает эксперт.
Кандидат на пост министра обороны Мишель Фурной в одном из своих выступлений заявила, что китайский флот должен быть уничтожен в 72 часа, если попытается провести хоть какие-то мероприятия в Южно-Китайском море, отметил собеседник издания.
«Сохраняется и угроза внутреннего давления на Китай. Это давление на протестное движение внутри Китая. Это в первую очередь национальные меньшинства. Байден является сторонником поддержки уйгуров. В США было исключено из списка террористических организаций «Исламское движение Восточного Туркестана». Это приведет к созданию нового ИГ* в Средней Азии и Западном Китае», — рассказал Николай Вавилов.
По его словам, администрация США приступит к поддержке Тибета, Гонконга. Внутренней Монголии и всех правозащитных сил, которые были максимально блокированы при Си Цзиньпине. Китай получит мощное давление по правозащитной линии.
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