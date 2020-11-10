Вся предвыборная программа Джо Байдена строилась на том, что торговая война с Китаем должна быть закончена. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед-китаист Николай Вавилов

Николай Вавилов: Китай может пойти на более тесный союз с Россией при Байдене © скриншот видео Телеканал Сталинград

«С одной стороны, китайская экономика на короткий промежуток получит второе дыхание. Увеличатся торговые связи между Китаем и США, но в то же время на китайскую армию будет оказано беспрецедентное давление», — считает эксперт.

Кандидат на пост министра обороны Мишель Фурной в одном из своих выступлений заявила, что китайский флот должен быть уничтожен в 72 часа, если попытается провести хоть какие-то мероприятия в Южно-Китайском море, отметил собеседник издания.

«Сохраняется и угроза внутреннего давления на Китай. Это давление на протестное движение внутри Китая. Это в первую очередь национальные меньшинства. Байден является сторонником поддержки уйгуров. В США было исключено из списка террористических организаций «Исламское движение Восточного Туркестана». Это приведет к созданию нового ИГ* в Средней Азии и Западном Китае», — рассказал Николай Вавилов.

По его словам, администрация США приступит к поддержке Тибета, Гонконга. Внутренней Монголии и всех правозащитных сил, которые были максимально блокированы при Си Цзиньпине. Китай получит мощное давление по правозащитной линии.

Полностью интервью можно прочитать здесь.