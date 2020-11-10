Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко и кандидат в мэры Одессы Николай Скорик встретились с родственниками погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба политсилы

«ОПЗЖ последовательно на протяжении всего времени с момента трагедии в Одессе требует расследования и наказания виновных. Все виновные в гибели людей 2 мая должны предстать перед судом, а память о погибших должна быть увековечена. И я верю, что Николай Скорик, став мэром города, это сделает», — сказал Юрий Бойко.

Он отметил, что подобные трагедии не имеют срока давности, а действующая власть тормозит расследование трагедии, потому что результаты могут оказаться очень неудобными для нее.

«Как бы она ни покрывала тех, кто поджег Дом профсоюзов, кто добивал людей, которые пытались выбраться из горящего здания, мы доведем дело до конца. Я верю, что справедливое расследование будет обязательно, и все виновные в гибели почти полсотни человек понесут наказание», — добавил Бойко.

Взятие Одессы. Борьба за Южную Пальмиру сделала бывших соратников врагами © Facebook, Gorsovet.info, Лада Вячеславовна Николай Скорик, как кандидат в мэры, ставит перед собой амбициозные цели — добиться для города и его жителей справедливости.

«Там погиб и мой друг. Установить памятник погибшим в той страшной трагедии — для меня вопрос чести. Но когда виновные предстанут перед судом и ответят за содеянное — это будут главные слова, которые Одесса давно хотела услышать», — подчеркнул Скорик.

Итоги местных выборов, состоявшихся 25 октября, окончательно определятся во втором туре — за мэрское кресло будут бороться действующий городской голова Геннадий Труханов и экс-губернатор, депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николай Скорик.