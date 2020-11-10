На площадке Лейпциг-Арена провели экспериментальный концерт продолжительностью 10 часов.
Все участники мероприятия были в респираторах, пользовались дезинфицирующими средствами, а также специальными средствами для контроля распространения аэрозольных капель и циркуляции воздуха. Добровольцы передвигались по концертному залу, посещали буфет и туалеты.
При этом треть группы соблюдала социальную дистанцию, другая треть — с ослаблениями, а остальные не соблюдали вовсе.
По итогам исследования ученые заявили, что вероятность распространения коронавируса на таком мероприятии — на уровне от «низкого» до «очень низкого».
Для этого организаторы должны обеспечить качественную вентиляцию, ограничить число присутствующих и дать возможность попасть в зал через несколько входов.
Тем не менее это лишь предварительные результаты исследования. В научном сообществе к ним отнеслись скептически, а в мире шоу-бизнеса, напротив, с энтузиазмом.
Ранее в Харькове полиция завела уголовное дело из-за нарушения карантинных ограничений на концерте певицы Ольги Поляковой.
В связи с распространением коронавируса Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря. С 14 ноября на Украине введут карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.