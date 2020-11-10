Защитник английского футбольного клуба «Вулверхэмптон» Макс Килман допустил, что в будущем может сыграть за сборные России или Украины. Такую информацию приводит BBC

Килман родился в 1997 году в Лондоне. Он из смешанной русско-украинской семьи: его отец — москвич, а мать — киевлянка. По его словам, он не раз бывал в обеих столицах и знает русский язык, хотя и не идеально.

«Раньше я иногда бывал в Москве и проводил много времени в Киеве, где до сих пор живут мои родственники по маминой линии. Папина сторона целиком эмигрировала в Нью-Йорк, так что мой русский язык недостаточно хорош. Хотя я все равно умею на нем говорить», — сказал спортсмен.

В российском футболе появился Маркс Ленин из Бразилии - фото © CC0, Pixabay

Натурализация — нередкое явление в современном футболе. К примеру за сборную России в настоящее время выступают бразильцы Марио Фернандес и Маринато Гильерме. Еще более впечатляющий список натурализованных игроков у команды Украины, там в разные годы играли три бразильца (Эдмар, Марлос, Моралес), серб Марко Девич, белорус Артем Милевский, а также еще восемь россиян.

Также бывают случаи, когда игроку предлагают выступать за сборную той страны, откуда происходят корни игрока. Таким путем в сборной РФ появились «немцы» Роман Нойштедтер и Константин Рауш. В случае получения российского гражданства к ним может добавиться и Макс Килман.

«Раньше я иногда бывал в Москве и проводил много времени в Киеве, где до сих пор живут мои родственники по маминой линии. Папина сторона целиком эмигрировала в Нью-Йорк, так что мой русский язык недостаточно хорош. Хотя я всё равно умею на нём говорить» Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4185817-zaschitnik-vulverhemptona-dopustil-chto-budet-igrat-za-rossiju-ili-ukrainu.html?utm_source=copypaste