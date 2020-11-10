Украинский футбольный клуб «Шахтер» подарил систему безопасности для дома бывшему главному тренера команды Паулу Фонсеки в Риме, сообщил Telegram-канал Украина.ру 10 ноября

Раньше у «Шахтёра» была душа © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

Инцидент сильно встревожил бывших партнеров Паулу по клубу, поэтому «Шахтер» отправит в Италию в подарок одну из лучших систем безопасности в мире от украинского бренда Ajax Systems.

С этим предложением выступил директор по футболу «оранжево-черных» Дарио Срна. Уже в ближайшее время установщики будут в гостях у Паулу и обеспечат его дом защитой от любых возможных происшествий.

«Фух, от сердца отлегло, а то ведь все болельщики горняков испереживались, как там недвижимость бывших наставников, не покусился ли кто, на имущество?! К слову, у Дарио Срна есть подобный опыт (в смысле сбережения имущества). Бывший капитан «Шахтера» долгое время держал свой дом в Донецке под охраной. Потом, правда, снял ее, а вещи вывез», — отмечает Telegram-канал.