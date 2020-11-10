Мисс плюс-сайз Украина Мила Кузнецова, известная как обладательница самого большого натурального бюста в стране, рассказала о новом проекте, призванном повысить культурную ценность украинских талантов. Об этом модель сообщила в Instagram 9 ноября

«Современная молодежь мало интересуется украинским искусством, не смотрит наше кино и не читает книги. И вот наконец-то у нас появился проект «Фантастичні Українці» («Фантастические украинцы» — ред.) которые снимают 4 фильма про украинскую музыку, кино, литературу и искусство», — рассказала Кузнецова.

Вакарчук поблагодарил бога за украинский язык © Стрингер Макс Барских и Олег Скрипка, рэп-исполнительница Alyona Alyona. В каком из фильмов собирается сняться модель плюс-сайз Мила Кузнецова, она пока не уточнила.

Первым выйдет фильм «Фантастические украинцы. Музыка», в рамках которого 27 исполнителей расскажут об истории музыкальной индустрии в стране.

Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.