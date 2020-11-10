«Современная молодежь мало интересуется украинским искусством, не смотрит наше кино и не читает книги. И вот наконец-то у нас появился проект «Фантастичні Українці» («Фантастические украинцы» — ред.) которые снимают 4 фильма про украинскую музыку, кино, литературу и искусство», — рассказала Кузнецова.
Известно, что согласие на участие в проекте уже дали такие украинские звезды, как: певцы Макс Барских и Олег Скрипка, рэп-исполнительница Alyona Alyona. В каком из фильмов собирается сняться модель плюс-сайз Мила Кузнецова, она пока не уточнила.
Первым выйдет фильм «Фантастические украинцы. Музыка», в рамках которого 27 исполнителей расскажут об истории музыкальной индустрии в стране.
Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.
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Современная молодежь мало интересуется украинским искусством, не смотрит наше кино и не читает книги. И вот наконец-то у нас появился проект @fantastic_ukrainians "Фантастичні Українці" которые снимаю 4 Фильма про украинскую музыку, кино, литературу и искусство, что бы довести в массы, что у нас талантливые люди и нация вообщем. Наши творцы получают призы на мировых кинофестивалях, выигрывают музыкальные конкурсы, а картины и книги успешно продаются зарубежем. Совсем скоро на телеканалах Украины! В проекте Вы увидите @alyona.alyona.official @gorbunovyuriy @the_hardkiss @melovin_official @tnmkongo @onukaofficial @o.skrypka @max_barskih @yukoua @thejerryheil. #фантастичніукраїнці #аленаалена #фагот #серипка #горбунов #хардкіс #онука #максбарских #олегскрипка #милакузнецова #тнмк #юрийгорбунов #юко #юлясанина #jerryheil #onuka #hardkiss