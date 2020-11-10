Украинская продакшн-студия Radioaktive Film совместно с сопродюсером сериала Чернобыль (HBO) начала работу над полнометражной лентой, основанной на биографии изобретателя Игоря Сикорского. Об этом сообщает сайт telekritika.ua 10 ноября

Студия Radioaktive Film ранее работала над сериалом «Чернобыль», документальной лентой «Нуриев» для Universal Pictures и французским телесериалом «Бюро легенд» для Canal +.

Автором идеи и режиссером фильма "Mr Helicopter" стал Сергей Чеботаренко, ранее снявший фильм «Пульс».

«Очень важно, что уже сейчас, на этапе препродакшена, мы понимаем, что язык фильма — английский. Для того чтобы историю гениального украинца увидели как можно больше людей во всем мире», — заявил он.

Исторический миф: «московский инженер» Игорь Сикорский — украинец © klimbim2014.files.wordpress.com Евгения Яцута отметила, что «фильм может прославить Украину, открыть миру ее талантливых людей прошлого и современности».

Игорь Сикорский - известный российский и американский авиаконструктор. Он родился в Киеве, учился в Петербурге, Париже и Киеве. Первые летательные аппараты создал в Российской империи. Его прозвали "мистер Геликоптер".

В 1918 году эмигрировал, с 1919 года работал в США. С 1939 года занимался конструированием вертолётов. В Америке принимал участие в деятельности монархического движения и состоял в Русском национальном союзе.