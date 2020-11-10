Студия Radioaktive Film ранее работала над сериалом «Чернобыль», документальной лентой «Нуриев» для Universal Pictures и французским телесериалом «Бюро легенд» для Canal +.
Автором идеи и режиссером фильма "Mr Helicopter" стал Сергей Чеботаренко, ранее снявший фильм «Пульс».
«Очень важно, что уже сейчас, на этапе препродакшена, мы понимаем, что язык фильма — английский. Для того чтобы историю гениального украинца увидели как можно больше людей во всем мире», — заявил он.
Соучредитель и исполнительный продюсер Radioaktive Film Евгения Яцута отметила, что «фильм может прославить Украину, открыть миру ее талантливых людей прошлого и современности».
Игорь Сикорский - известный российский и американский авиаконструктор. Он родился в Киеве, учился в Петербурге, Париже и Киеве. Первые летательные аппараты создал в Российской империи. Его прозвали "мистер Геликоптер".
В 1918 году эмигрировал, с 1919 года работал в США. С 1939 года занимался конструированием вертолётов. В Америке принимал участие в деятельности монархического движения и состоял в Русском национальном союзе.