Презенты иностранным лидерам входят в дипломатический протокол. По словам Зеленской, это имеет особый смысл.
«Подарки позволяют наладить отношения между лидерами, между людьми. Мы с Владимиром всегда стараемся выбирать самые интересные работы современных украинских творцов, например, текстиль или керамику», — поведала Зеленская.
Также супруга главы украинского государства отметила, что хотела бы расширить арсенал подарков для дипломатических миссий, чтобы ярче и эффективнее представлять Украину за границей.