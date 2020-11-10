Появилась версия, почему жена Зеленского исчезла из публичного пространства
Появилась версия, почему жена Зеленского исчезла из публичного пространства
© Instagram Елена Зеленская
Презенты иностранным лидерам входят в дипломатический протокол. По словам Зеленской, это имеет особый смысл.

«Подарки позволяют наладить отношения между лидерами, между людьми. Мы с Владимиром всегда стараемся выбирать самые интересные работы современных украинских творцов, например, текстиль или керамику», — поведала Зеленская.

Также супруга главы украинского государства отметила, что хотела бы расширить арсенал подарков для дипломатических миссий, чтобы ярче и эффективнее представлять Украину за границей. 