Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена назвала подарки во время дипломатических визитов частью культурной дипломатии, передает «Укринформ» 10 ноября

Появилась версия, почему жена Зеленского исчезла из публичного пространства © Instagram Елена Зеленская

«Подарки позволяют наладить отношения между лидерами, между людьми. Мы с Владимиром всегда стараемся выбирать самые интересные работы современных украинских творцов, например, текстиль или керамику», — поведала Зеленская.

Также супруга главы украинского государства отметила, что хотела бы расширить арсенал подарков для дипломатических миссий, чтобы ярче и эффективнее представлять Украину за границей.