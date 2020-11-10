Своим поклонникам певец рассказал, что любой свой день, проводит ли он его у рояля, или за столом кафе, или в самолете, проводит за самым любимым своим занятием — пишет.
«Пишу стихи, песни, просто размышления… и мысленно благодарю Бога и родителей, что сделали моим родным языком украинский. Без него не было бы и меня», — написал Вакарчук.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Коли я починаю або закінчую свій день коло улюбленого роялю, сиджу за столом кафешки чи лечу в літаку, я пишу. Пишу вірші, пісні, просто роздуми… і подумки дякую Богу і батькам, що зробили моєю рідною мовою українську. Без неї не було б і мене. #деньукраїнськоїмови
Украинский певец Святослав Вакарчук, известен не только своими песнями, но и националистическими взглядами. В 2019 году лидер «Океана Эльзи» возглавил политическую партию «Голос» и стал депутатом Верховной Рады VI и IX созывов. Совсем недолго проработав в парламенте, Вакарчук покинул пост председателя политсилы и сложил полномочия депутата.