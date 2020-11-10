Украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзи» Святослав Вакарчук сделал новую запись в соцсетях, в которой обратился к богу и своим родителям с благодарностью за «правильно выбранный» родной язык. Пост появился на странице музыканта в Instagram 9 ноября

Украинцы массово переходят на русский язык в соцсетях - названа причина © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Пишу стихи, песни, просто размышления… и мысленно благодарю Бога и родителей, что сделали моим родным языком украинский. Без него не было бы и меня», — написал Вакарчук.

Украинский певец Святослав Вакарчук, известен не только своими песнями, но и националистическими взглядами. В 2019 году лидер «Океана Эльзи» возглавил политическую партию «Голос» и стал депутатом Верховной Рады VI и IX созывов. Совсем недолго проработав в парламенте, Вакарчук покинул пост председателя политсилы и сложил полномочия депутата.