Украинцы массово переходят на русский язык в соцсетях - названа причина
Украинцы массово переходят на русский язык в соцсетях - названа причина
© РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк
Своим поклонникам певец рассказал, что любой свой день, проводит ли он его у рояля, или за столом кафе, или в самолете, проводит за самым любимым своим занятием — пишет.

«Пишу стихи, песни, просто размышления… и мысленно благодарю Бога и родителей, что сделали моим родным языком украинский. Без него не было бы и меня», — написал Вакарчук.

Украинский певец Святослав Вакарчук, известен не только своими песнями, но и националистическими взглядами. В 2019 году лидер «Океана Эльзи» возглавил политическую партию «Голос» и стал депутатом Верховной Рады VI и IX созывов. Совсем недолго проработав в парламенте, Вакарчук покинул пост председателя политсилы и сложил полномочия депутата.