На саммите в формате видеоконференции лидеры стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) высказались за многополярное мироустройство, дипломатическое разрешение конфликтов на евразийском пространстве и приняли пакет документов. Об этом сообщается на сайте Кремля 10 ноября

Шанхайская организация сотрудничества будет предпринимать скоординированные шаги по противодействию растущим угрозам и вызовам на евразийском пространстве, говорится в Московской декларации о результатах саммита.

Запланированный на июль саммит ШОС переносится — СМИ © Фотохост-агентство | Фотохост-агентство | Перейти в фотобанк

«В частности, об утверждении плана действий на 2021-2025 годы, борьбе с эпидемиями, сотрудничестве ШОС с рядом международных организаций. Кроме того, нам предстоит принять шесть заявлений, посвященных, в том числе, 75-летию Победы во Второй мировой войне, совместному противодействию коронавирусной инфекции, сотрудничеству в области цифровой экономики», — сообщил глава Российской Федерации Владимир Путин.

По словам российского лидера, в Московской декларации содержатся подведены основные итоги саммита — в том числе в документе содержится консолидированная оценка обстановки на пространстве Шанхайской организации сотрудничества, в мире в целом, подведены итоги российского председательства, заданы ориентиры деятельности организации на будущее.

Страны Шанхайской организации сотрудничества выступают за формирование многополярного мироустройства, основанного на равной и неделимой безопасности, и отказ от конфронтации.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2017 году к ней присоединились Индия и Пакистан.