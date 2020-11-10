Во вторник, 10 ноября, в интернете появилось видео, на котором несколько молодых людей срывают флаг ЕС с флагштока недалеко от одесской мэрии,. Хулиганы, личности которых пока не установлены, перечеркнули флаг краской, после чего станцевали на нем. Ролик сопровождается песней группы Hard Bass «Школа колбасы».
Правоохранительные органы начали расследование по чт. 2 ст. 338 (надругательство над государственными символами).
Как пишет УНИАН со ссылкой на очевидцев, хулиганы заявили, что флаг Евросоюза «не имеет право там висеть». При этом, судя по длительности видео и музыкальному сопровождению, ролик мог быть записан для платформы TikTok — популярного приложения, пользователи которого выкладывают собственные короткие видео, длящиеся около 15 секунд и часто сопровождающиеся музыкальным фоном из тех или иных композиций.
Тем временем, надругательство над флагами становится модным трендом среди украинской молодежи. Большой резонанс получила история, которая произошла в мае этого года в Запорожье. Тогда группа подростков сорвала флаг Украины и разорвала его на части. Полиция привлекла нарушителей к административной ответственности, а одну из участниц выловили на улице националисты и облили ее зеленкой, заставив приносить извинения, стоя на коленях.