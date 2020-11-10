Главное управление Нацполиции по Одесской области начало расследование по факту надругательства над флагом Европейского союза в Одессе, сообщается 10 ноября на сайте ведомства

Во вторник, 10 ноября, в интернете появилось видео, на котором несколько молодых людей срывают флаг ЕС с флагштока недалеко от одесской мэрии,. Хулиганы, личности которых пока не установлены, перечеркнули флаг краской, после чего станцевали на нем. Ролик сопровождается песней группы Hard Bass «Школа колбасы».

Правоохранительные органы начали расследование по чт. 2 ст. 338 (надругательство над государственными символами).

Молодые люди надругались над флагом Украины в Запорожье и сняли это на камеру © CC0, Pixabay

Тем временем, надругательство над флагами становится модным трендом среди украинской молодежи. Большой резонанс получила история, которая произошла в мае этого года в Запорожье. Тогда группа подростков сорвала флаг Украины и разорвала его на части. Полиция привлекла нарушителей к административной ответственности, а одну из участниц выловили на улице националисты и облили ее зеленкой, заставив приносить извинения, стоя на коленях.