Немецкий партнер «Северного потока 2» Uniper надеется, что США изменят отношение к проекту при президенте Джо Байдене, рассказал главный исполнительный директор компании Андреас Ширенбек, передает Прайм 10 ноября

«Что касается ситуации в США, мы, разумеется, наблюдаем за развитием событий там. Мы заинтересованы в хороших бизнес-отношениях с США… Я уверен, что будут какие-то изменения в отношении к проекту, но мы будем прежде всего наблюдать. Я не уверен, что у нас есть возможность как-то влиять на ситуацию», — сказал он.

«Северный поток – 2»: «Газпром» и его партнеры обжалуют польский штраф, а в Германии не ожидают снижения давления США © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Голосование на выборах президента США завершилось третьего ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце.

Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.