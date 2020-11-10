«Что касается ситуации в США, мы, разумеется, наблюдаем за развитием событий там. Мы заинтересованы в хороших бизнес-отношениях с США… Я уверен, что будут какие-то изменения в отношении к проекту, но мы будем прежде всего наблюдать. Я не уверен, что у нас есть возможность как-то влиять на ситуацию», — сказал он.
Так Ширенбек ответил на вопрос о том, как приход демократов к власти в США может повлиять на проект «Северный поток 2».
Голосование на выборах президента США завершилось третьего ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце.
Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.