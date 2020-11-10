Глава фракции «Слуги народа» в парламенте Украины Давид Арахамия 10 ноября назвал два способа легализации каннабиса в стране. Его заявление прозвучало в эфире канала «Украина 24»

Депутат сообщил, что для обсуждения проблемы создана рабочая группа, которая позже представит проекты в парламенте.

«Первый — это сразу законопроектом разрешить выращивание и производство этих медицинских средств — капли, мази, масла, которые могут быть использованы для лечения онкобольных, людей с болезнью Альцгеймера. А другой подход более мягкий… Разрешим импорт этих препаратов, посмотрим, что никакой "зрады" нет, общество успокоится, и потом делать импортозамещение и делать свое производство», — сказал Арахамия.

Легализация каннабиса: Зеленский делает Украину главным поставщиком наркотиков в Европу и США © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, противники законопроекта о легализации каннабиса манипулируют общественным мнением, заявляя о содержащейся в нем «зраде».

Ранее, во время проведения местных выборов 25 октября, украинцам в рамках «опроса Владимира Зеленского» задали вопрос о том, необходимо ли разрешить производство медпрепаратов на основе каннабиса. За высказалось 76,69% граждан. Опрос подвергался критике, как не имеющий статуса всенародного референдума и противоречащий законодательству.