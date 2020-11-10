Депутат сообщил, что для обсуждения проблемы создана рабочая группа, которая позже представит проекты в парламенте.
«Первый — это сразу законопроектом разрешить выращивание и производство этих медицинских средств — капли, мази, масла, которые могут быть использованы для лечения онкобольных, людей с болезнью Альцгеймера. А другой подход более мягкий… Разрешим импорт этих препаратов, посмотрим, что никакой "зрады" нет, общество успокоится, и потом делать импортозамещение и делать свое производство», — сказал Арахамия.
При этом политик подчеркнул, что не идет речи о разрешении курения каннабиса, имеется в виду исключительно производство медпрепаратов. Он отметил, что на Украине уже 30 лет как разрешено производство опиатов под контролем государства.
По его словам, противники законопроекта о легализации каннабиса манипулируют общественным мнением, заявляя о содержащейся в нем «зраде».
Ранее, во время проведения местных выборов 25 октября, украинцам в рамках «опроса Владимира Зеленского» задали вопрос о том, необходимо ли разрешить производство медпрепаратов на основе каннабиса. За высказалось 76,69% граждан. Опрос подвергался критике, как не имеющий статуса всенародного референдума и противоречащий законодательству.