По словам модели, артист перед любым телевизионным шоу должен подписать что-то похожее на клятву Гиппократа о том, что «все, что делается для шоу, делается честно и от души».
При этом души ни в одной программе, по мнению певицы, нет, а доверять телевизионным продюсерам нельзя.
«Искренность, как пощечина, бьет по морде годами сработанных зомби, шоу-дилеров. Все они настолько больны, что, как люди с одинаковым диагнозом, приобретают похожие черты лица — жирные морды, бегающие глазки и обязательно подвешенный язык», — написала певица.
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Ночные рассуждения. С кем не бывает… Приучают нашего брата к различным популярным шоу по телевизору)) стало интересно, задумывается ли зритель ТВ об искренности создателей и участников? Мне, как человеку, который отлепил себя от экрана лет десять назад, заимев при этом бонус (минус миллион ненужной инфо) все время казалось, что соглашаясь на участие, артист должен подписывать документ сродни клятвы Гиппократу, о том, что все, что делается для шоу, делается честно и от души.. Принимая предложение об участии, внутри артиста всегда борется человек, и все пороки.. победа всегда неоднозначна. Разве, выходя на сцену, ты можешь отказаться от ответственности за происходящее? За слова и действия, за свой вид и умение вести диалог и транслировать.. Сколько людей об этом задумывается? Сколько таких, кто готов поручиться за последствия всех пиар-задумок гениальных продюсеров и подсказанных идей конфликтов… Мало. Почти никого. Искренность, и при этом умение соответствовать времени и месту, как пощёчина бьет по морде, годами сработанных зомби, шоу-дилеров. Все они настолько больны, что как люди с одинаковым диагнозом, приобретают похожие черты лица- жирные морды, бегающие глазки и обязательно подвешенный язык) Правда и требовательность, дают повод говорить что с тобой лучше не связываться. Так сложилось. Мир глазами человека, который примерил чужие очки, с чужими диоптриями. Делаю элегантное па в сторону, уступая место моим уважаемым конструктивным собеседникам. Умникам напомню, что па — может так же элегантно превратиться в маваши гери. Ph @philipinolee Pl @11mirrors_hotel
Даша Астафьева — уроженка Днепропетровской области, украинская модель и певица, экс-солистка группы NikitA. Известность приобрела, выиграв титул «модель месяца» журнала Playboy.