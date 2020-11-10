Украинская модель и певица Даша Астафьева разразилась негативным посылом в адрес телевизионных шоу и их участников, но больше всех досталась продюсерам и редакторам, которым артистка призвала категорически не доверять. Об этом она написала в Instagram 9 ноября

«Что за подгузник»: экс-солистка «Серебро» перестаралась с хайпом - фото © Полина Фаворская/Инстаграм

При этом души ни в одной программе, по мнению певицы, нет, а доверять телевизионным продюсерам нельзя.

«Искренность, как пощечина, бьет по морде годами сработанных зомби, шоу-дилеров. Все они настолько больны, что, как люди с одинаковым диагнозом, приобретают похожие черты лица — жирные морды, бегающие глазки и обязательно подвешенный язык», — написала певица.

Даша Астафьева — уроженка Днепропетровской области, украинская модель и певица, экс-солистка группы NikitA. Известность приобрела, выиграв титул «модель месяца» журнала Playboy.