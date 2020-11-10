Украина начала процесс применения санкций против Никарагуа, поскольку считает назначение почетного консула в Крыму незаконным. Об этом 10 ноября сообщается на сайте МИД Украины

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с незаконным и несогласованным с Украиной визитом посла Республики Никарагуа в Российской Федерации госпожи Альбы Асусена Торрес в Автономную Республику Крым (Украина) для вручения так называемому "почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в г. Симферополь" Олегу Белавенцеву консульского патента», — говорится в заявлении.

Отмечается, что вручение патента является грубым нарушением законодательства Украины. Это действие Украина рассматривает как откровенно недружественный шаг.

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Также отмечается, то украинская сторона начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством Украины и будет принимать в дальнейшем все необходимые действия, предусмотренные законами Украины и нормами международного права, для защиты суверенитета и территориальной целостности.

После присоединения Крыма к России, Украина продолжает считать полуостров своей территорией.