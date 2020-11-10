Как ранее заявила в видеообращении в Facebook сама Зверобой, в машине активистов, выехавших для поддержки обвиняемых, было картонное пианино «для Зеленского». В полицию, по ее словам, поступил анонимный звонок о том, что в пианино может находиться взрывчатка.
«Я хотела тебя утопить, а не взорвать», — сказала Зверобой в ролике.
«Правоохранители обследовали здание суда по улице Чоловского и прилегающую территорию, а также автомобиль, в котором, как было указано в сообщении, могла перевозиться взрывчатка, взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено», — сообщили в пресс-службе.
На время операции по поиску взрывчатки из здания были эвакуированы 254 человека — сотрудники и посетители суда.
Из-за этого заседание суда началось с опозданием на 2 часа.
Сообщается, что поддержать Зверобой и Федину приехал экс-президент Украины Петр Порошенко.
Во Львове 10 ноября проходит заседание по иску президента Украины к волонтеру и участнице АТО Марусе Зверобой и народному депутату от «Евросолидарности» Софии Фединой за угрозы убийством. На заседании должно состояться рассмотрение ходатайства об отводе судьи Ирины Волоско.