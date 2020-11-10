Специалисты не обнаружили взрывчатки в картонном пианино, которое привезли к зданию Галицкого районного суда Львова, где слушается дело об угрозах волонтера АТО Маруси Зверобой и депутата Софии Федины. Об этом сообщает пресс-служба полиции во Львовской области в Facebook 10 ноября

Как ранее заявила в видеообращении в Facebook сама Зверобой, в машине активистов, выехавших для поддержки обвиняемых, было картонное пианино «для Зеленского». В полицию, по ее словам, поступил анонимный звонок о том, что в пианино может находиться взрывчатка. Зверобой намекнула на убийство лидеров партии Медведчука © Facebook, Олександр Кривохижев | Facebook, Олександр Кривохижев | Перейти в фотобанк

«Я хотела тебя утопить, а не взорвать», — сказала Зверобой в ролике.

«Правоохранители обследовали здание суда по улице Чоловского и прилегающую территорию, а также автомобиль, в котором, как было указано в сообщении, могла перевозиться взрывчатка, взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено», — сообщили в пресс-службе.

На время операции по поиску взрывчатки из здания были эвакуированы 254 человека — сотрудники и посетители суда.

Из-за этого заседание суда началось с опозданием на 2 часа.

Сообщается, что поддержать Зверобой и Федину приехал экс-президент Украины Петр Порошенко.

Во Львове 10 ноября проходит заседание по иску президента Украины к волонтеру и участнице АТО Марусе Зверобой и народному депутату от «Евросолидарности» Софии Фединой за угрозы убийством. На заседании должно состояться рассмотрение ходатайства об отводе судьи Ирины Волоско.