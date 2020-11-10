«Он работает. В удаленном режиме. Например, через несколько часов у нас рабочее совещание. Как это будет работать — в его кабинете собираются люди, участники совещания, а у него есть специальный защищенный онлайн-терминал. И он выходит на этот терминал и совещание проводится с его онлайн-присутствием… В таком режиме он планирует работать непрерывно», — объяснил Арахамия.
Накануне стало известно, что Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак заболели COVID-19. По словам главы государства, у него есть небольшая температура, но общее состояние удовлетворительное. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель отметила, что сейчас президент употребляет много витаминов.