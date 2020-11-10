Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, как заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский работает на самоизоляции, передает 10 ноября УНИАН

Мендель рассказала, что активно употребляет Зеленский после заражения COVID-19 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Накануне стало известно, что Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак заболели COVID-19. По словам главы государства, у него есть небольшая температура, но общее состояние удовлетворительное. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель отметила, что сейчас президент употребляет много витаминов.