«POV моего хейтера», — подписала публикацию девушка.
Аббревиатура POV означает точку зрения, изначально так называлась одна из техник монтажа, когда режиссер показывал что-то глазами героя.
На одной из фотографий певица так высоко махнула ногой, что засветила промежность, что, конечно, же не оставили незамеченным подписчики.
«Ни***се ты без комплексов», «Трусики бомба, честно говоря», «Какая киска», «Что за подгузник», «Полина, фото огонь, но немного опасно поднимать ноги в таком нижнем белье», — написали фанаты.
Полина Фаворская пришла в коллектив «Серебро» в 2014 году на смену покинувшей группу Елене Темниковой.