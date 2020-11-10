Экс-солистка группы «Серебро» Полина Фаворская показала публике серию своих снимков, сделанных в простом домашнем белье, где певица демонстрирует удар в стиле Джеки Чана. Фото появились у артистки в Instagram 9 ноября

«POV моего хейтера», — подписала публикацию девушка.

На одной из фотографий певица так высоко махнула ногой, что засветила промежность, что, конечно, же не оставили незамеченным подписчики.

«Ни***се ты без комплексов», «Трусики бомба, честно говоря», «Какая киска», «Что за подгузник», «Полина, фото огонь, но немного опасно поднимать ноги в таком нижнем белье», — написали фанаты.

Полина Фаворская пришла в коллектив «Серебро» в 2014 году на смену покинувшей группу Елене Темниковой.