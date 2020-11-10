Самый высокий баланс недоверия на Украине у главы Исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаила Саакашвили и министра внутренних дел Арсена Авакова. Соответствующий опрос провела социологическая служба Центр Разумкова и опубликовала результаты 10 ноября на своем сайте

Саакашвили доверяют лишь 10% и не доверяют 80% украинцев, а Авакову — 12% и 76% соответственно.

Саакашвили хочет быть грузинским дачником — видео © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дмитрия Разумкова (-27,5%) и у президента Украины Владимира Зеленского (-29,1%). Лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко не доверяют 73%.

Также четверть опрошенных признались, что не знают, кто такие генпрокурор Ирина Венедиктова и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Исследование проводилось с 30 октября по 5 ноября. Было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.