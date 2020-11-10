Две трети украинцев считает, что Украина движется в неправильном направлении. Соответствующий опрос провела социологическая служба Центр Разумкова и опубликовала результаты 10 ноября

Украина: что показали местные выборы и «опрос Зеленского» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«19,5% украинский верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. 50% считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, а 20% — что Украина не способна преодолеть существующие проблемы (остальные — не определились)», — говорится в сообщении.

Центр Разумкова провёл социологическое исследование, уже после местных выборов.

Исследование проводилось с 30 октября по 5 ноября. Было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.