В частности, 17,5% респондентов считают, что события на Украине развиваются в правильном направлении, 65,5% — что события развиваются в неправильном направлении (остальные опрошенные затруднились с ответом).
«19,5% украинский верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. 50% считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, а 20% — что Украина не способна преодолеть существующие проблемы (остальные — не определились)», — говорится в сообщении.
Центр Разумкова провёл социологическое исследование, уже после местных выборов.
Исследование проводилось с 30 октября по 5 ноября. Было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.