«Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Вы должны внести эти предложения, шутить мы не будем», — цитирует Лукашенко госиздание «СБ.Беларусь сегодня».
По его словам, некоторые представители бизнеса взяли курс на уничтожение государства и государственности в Белоруссии.
Он пообещал с этим разобраться «по отдельным направлениям» и подчеркнул, что «профсоюзные организации должны быть созданы».
Ранее на встрече с председателем Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилом Ордой Лукашенко напомнил о своем требовании создать профсоюзные организации на всех частных предприятиях страны и заявил, что этот вопрос надо решить до конца года.