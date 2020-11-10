Частные белорусские предприятия, которые не создадут до конца года у себя профсоюзы по предложениям Федерации профсоюзов страны, будут ликвидированы, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 ноября

«Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Вы должны внести эти предложения, шутить мы не будем», — цитирует Лукашенко госиздание «СБ.Беларусь сегодня».

Конституционные шахматы по-белорусски. Какой может быть политреформа Лукашенко © REUTERS, Stringer

Он пообещал с этим разобраться «по отдельным направлениям» и подчеркнул, что «профсоюзные организации должны быть созданы».

Ранее на встрече с председателем Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилом Ордой Лукашенко напомнил о своем требовании создать профсоюзные организации на всех частных предприятиях страны и заявил, что этот вопрос надо решить до конца года.