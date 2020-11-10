Российский политолог, журналист, доцент Финансового университета при правительстве РФ

Геворг Валерьевич Мирзаян родился в 1984 году в Ташкенте.

Политолог, журналист-международник.

В 2004 году окончил Кубанский государственный университет по специальности «международные отношения».

В 2008 году защитил в Институте США и Канады РАН диссертацию по теме «Политика США в отношении КНДР при Клинтоне и Буше-младшем», получил степень кандидата политических наук.

Доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

Автор более 3,5 тыс. статей по международным отношениям и внешней политике. Участник политических ток-шоу на российском телевидении.

Лауреат стипендии Потанина и премии Союза журналистов «Искра».

Член Клуба Горчакова.