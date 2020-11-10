Памятник главному атаману войск УНР Симону Петлюре стал частью монумента в честь столетия Польско-Советской войны, сообщило украинское интернет-издание «Корреспондент» 10 ноября со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Польши

День в истории. 21 апреля: Петлюра отдал Польше Волынь и Галичину © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк Юзефа Пилсудского, премьера Венгрии Пала Телеки и Шарля де Голля, который был в то время военным советником польской армии.

По словам заместителя премьер-министра культуры Петра Глинского, этот памятник воплощает «межличностную и межнациональную солидарность» тех, кто помог защитить Польшу и Европу от большевиков.

В январе 2020 года президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому признать героем главу Директории Симона Петлюру вместо ненавидимого поляками за Волынскую резню Степана Бандеры.

Преступление без срока давности. 11 июля 1943 года началась «Волынская резня» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Он был убит 25 мая 1926 года в Париже Самуилом Шварцбардом, который таким образом отомстил за еврейские погромы в 1918-1920 годах на Украине, организованные главой Директории.

Убийца был оправдан французским судом присяжных 26 октября 1927 года.