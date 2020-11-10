Певец Лазарев оригинально поддержал Дзюбу - фото

Российский певец Сергей Лазарев разделся в поддержку футболиста Артема Дзюбы, замешанного в скандале с интимным видео. Артист опубликовал откровенное фото 10 ноября в Instagram-сторис

На селфи можно увидеть обнаженный торс исполнителя. Лазарев сопроводил снимок хештегом #ЯМыДзюба.

#яМыДзюба: Киркоров высказался о скандале с Дзюбой и разгневал сеть - фото © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи, чтобы оградить команду и футболиста от негатива. Кроме того, спортсмен был лишен капитанской повязки в «Зените».

После утечки ролика и совершенного победного гола на матче с «Краснодаром» Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что не является идеальным человеком и допускает ошибки, в которых может винить только себя. Игрок поблагодарил всех, кто поддержал его в сложившейся ситуации.