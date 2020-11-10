Певец Лазарев оригинально поддержал Дзюбу - фото

На селфи можно увидеть обнаженный торс исполнителя. Лазарев сопроводил снимок хештегом #ЯМыДзюба.
На прошлой неделе в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. По одной из версий, оно было записано еще в 2019 году. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи, чтобы оградить команду и футболиста от негатива. Кроме того, спортсмен был лишен капитанской повязки в «Зените».
После утечки ролика и совершенного победного гола на матче с «Краснодаром» Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что не является идеальным человеком и допускает ошибки, в которых может винить только себя. Игрок поблагодарил всех, кто поддержал его в сложившейся ситуации.