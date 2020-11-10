Экс-советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо заявил, что готовит инициативу для депутатов Верховной Рады, но подробности разглашать не стал. Об этом 10 ноября сообщает «Диалог.UA»

«Над украинцами по-новому ставят опыты». Сивохо приехал в Донбасс и описал увиденное © Facebook, Сергей Сивохо Василию Апасову в «Первом подкасте». Сивохо не стал разглашать детали в целях безопасности и из суеверия.

«Будет интересно, как депутаты на нее отреагируют… И у меня есть надежда, что у них есть еще что-то человеческое, и им за что-то должно быть стыдно», — рассказал Сивохо.

Весной этого года Сивохо атаковали националисты после презентации так называемой Платформы примирения и единства по вопросам Донбасса. Столкновения начались после его заявления, что на Украине идет гибридная война, одним из способов ведения которой является инициирование внутреннего конфликта.

По его словам, любой мирный процесс начинается с диалога, и он собирался «помочь людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать».

После скандала Сивохо был уволен из СНБО. Он заявил, что будет продолжать работу по продвижению в стране мирных инициатив по урегулированию конфликта в Донбассе.