Отмечается, что Сивохо сообщил о своей инициативе в интервью Василию Апасову в «Первом подкасте». Сивохо не стал разглашать детали в целях безопасности и из суеверия.
«Будет интересно, как депутаты на нее отреагируют… И у меня есть надежда, что у них есть еще что-то человеческое, и им за что-то должно быть стыдно», — рассказал Сивохо.
Весной этого года Сивохо атаковали националисты после презентации так называемой Платформы примирения и единства по вопросам Донбасса. Столкновения начались после его заявления, что на Украине идет гибридная война, одним из способов ведения которой является инициирование внутреннего конфликта.
По его словам, любой мирный процесс начинается с диалога, и он собирался «помочь людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать».
После скандала Сивохо был уволен из СНБО. Он заявил, что будет продолжать работу по продвижению в стране мирных инициатив по урегулированию конфликта в Донбассе.