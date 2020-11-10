Гвозди и коготь крысы: украинцам продают продукты с «сюрпризом»

«Бонус от хлебозавода», — подписал мужчина фото покупки. На хлебе этикетка хлебозавода №9.
«Акция от хлебозавода: Съешь хлеб и почини забор, гвозди в подарок», «Набор "собери хлебозавод по запчастям"», «Фразу "организм требует железо" я понимал иначе», «Зато без ГМО», — стали шутить в комментариях.
Также горожане рассказали, что им тоже попадались чужеродные вкрапления в хлебе и других продуктах, в том числе коготь крысы и металлическая пластина.
Покупателю хлеба с сюрпризом порекомендовали обратиться с письменной жалобой к производителю, чтобы подобные инциденты не повторялись в дальнейшем.