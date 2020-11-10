Гвозди и коготь крысы: украинцам продают продукты с «сюрпризом»

Житель Днепра (бывший Днепропетровск) обнаружил в купленном хлебе гвоздь. Он разместил фото хлеба в группе в Facebook 8 ноября

«Бонус от хлебозавода», — подписал мужчина фото покупки. На хлебе этикетка хлебозавода №9.

«Акция от хлебозавода: Съешь хлеб и почини забор, гвозди в подарок», «Набор "собери хлебозавод по запчастям"», «Фразу "организм требует железо" я понимал иначе», «Зато без ГМО», — стали шутить в комментариях.

На Украине существенно подорожает хлеб © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Покупателю хлеба с сюрпризом порекомендовали обратиться с письменной жалобой к производителю, чтобы подобные инциденты не повторялись в дальнейшем.