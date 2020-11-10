«У нас остановлены определенные операции… Но это не касается плановых госпитализаций и плановых оперативных вмешательств, отсрочка которых угрожает жизни. Те же онкологические заболевания… Никто ничего не останавливает, понятно, что в полном объеме наши врачи и медицинские работники, по-прежнему будут оказывать всю медицинскую помощь», — заявил он.
Ранее сообщалось, что с 9 ноября украинские больницы не будут проводить плановые операции, а перейдут только на лечение ургентных больных (т.е. в состоянии, угрожающем жизни и требующем проведения неотложных лечебных мероприятий) и пациентов с COVID-19.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За сутки COVID-19 заразились более 10 тыс. человек. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.