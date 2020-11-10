Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что все плановые операции, отсрочка которых угрожает жизни пациента, разрешено проводить в больницах во время пандемии COVID-19. Об этом 10 ноября он заявил на брифинге, который транслировался в Facebook

«У нас остановлены определенные операции… Но это не касается плановых госпитализаций и плановых оперативных вмешательств, отсрочка которых угрожает жизни. Те же онкологические заболевания… Никто ничего не останавливает, понятно, что в полном объеме наши врачи и медицинские работники, по-прежнему будут оказывать всю медицинскую помощь», — заявил он.

Степанов анонсировал жесткий карантин выходного дня на Украине © Facebook, Максим Степанов

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За сутки COVID-19 заразились более 10 тыс. человек. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.