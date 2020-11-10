Заместитель директора Института стран СНГ

Владимир Леонидович Жарихин родился в 1948 году в Кронштадте.

В 1972 году окончил Московский химико-технологический институт им. Д.И.Менделеева. Владимир Жарихин: Россия спасла белорусский режим, но только на время © РИА Новости, Владимир Трефилов

В 1972-1988 гг. — исследователь в области ядерной технологии во Всесоюзном НИИ неорганических материалов. В дальнейшем был исполнительным директором Центра прикладных избирательных технологий (ЦПИТ).

Состоял в Демократической партии России.

Заместитель директора Института стран СНГ. Владимир Жарихин: В Киргизии велико влияние России, но вмешиваться в их революцию не будем © РИА Новости, Владимир Трефилов

Заместитель председателя Межрегионального фонда президентских программ.

Член Совета по национальной стратегии.