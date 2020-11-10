Владимир Леонидович Жарихин родился в 1948 году в Кронштадте.
В 1972 году окончил Московский химико-технологический институт им. Д.И.Менделеева.
В 1972-1988 гг. — исследователь в области ядерной технологии во Всесоюзном НИИ неорганических материалов. В дальнейшем был исполнительным директором Центра прикладных избирательных технологий (ЦПИТ).
Состоял в Демократической партии России.
Заместитель директора Института стран СНГ.
Заместитель председателя Межрегионального фонда президентских программ.
Член Совета по национальной стратегии.