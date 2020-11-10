Первая леди Украины Елена Зеленская перенесла COVID-19 ещё в июле, тогда Зеленский остался здоров. Он заболел только в ноябре.
«Все зависит от вирусной нагрузки, которую он мог получить тогда и теперь. Скорее всего, летом вирусная нагрузка была низкой, Зеленские проживают в комфортных условиях, если в доме соблюдались правила гигиены, нет ничего удивительного, что он тогда не заразился. Но вот в зимний период, когда иммунитет ослаблен, ощущается усталость, недостаток солнечного света и, как следствие, проблемы с витамином Д, коронавирус одолел главу Украины и болезнь все-таки развилась», — отметила Шмидт.
Она посоветовала семьям, где один человек заболел коронавирусом, чаще проветривать жилые помещения, мыть пол с уксусом.
«Менять постоянно постельное белье, особенно наволочки, стараться в этот период спать раздельно. Все-таки бережённого бог бережёт», — подытожила эксперт.
Патолог — специалист, который занимается выявлением причин профессиональный заболеваний, их лечением и профилактическими мероприятиями, а также проводит предварительные (перед устройством на работу) и периодические профосмотры.